Polícia Civil prende homem investigado por vários crimes na capital

Ao final da tarde do último domingo, 15, a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)deu cumprimento ao Mando de Prisão oriundo da Vara de Execução Penal de Rio Branco.

Mandado este em desfavor do nacional A. C. da S., vulgo “PANÇA”.

A prisão se deu numa área de mata localizada no Bairro Dom Giocondo, tradicionalmente conhecido como “Papoco”, na região do centro de Rio Branco/AC.

O trabalho investigativo da DHPP identificar o indivíduo, que tem passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, furtos e estava sob investigação da especializada.

A autoridade policial que preside o inquérito falou da troca de informações com outras especializadas, o que possibilitou a prisão do indivíduo investigado.

“A investigação da DHPP juntamente com a troca de informações com outras delegacias possibilitou a prisão do investigado no dormindo. O investigado já responde por outro crimes e a partir de agora ficará à disposição da justiça”, esclareceu Delegado Alcino Ferreira.

Fonte: Ascom/PCAC