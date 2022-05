Polícia Civil prende envolvido em crime de homicídio na zona rural de Sena Madureira

Investigação chegou ao paradeiro de um rapaz identificado por Edileudo Nascimento dos Santos, 30 anos, que seria enteado da vítima. Com mandado judicial em mãos, os policiais prenderam o mesmo nesta segunda-feira 16.

De acordo com a polícia, figura como vítima do homicídio o senhor Crispiniano de Almeida Santos, 61 anos.

A reportagem apurou que o crime ocorreu no dia 07 de abril deste ano (2022), em uma residência no Ramal Pedro Gomes, com entrada pelo Ramal dos Terçados.

A investigação aponta que Edileudo, que era enteado da vítima teria participação no crime e, na manhã desta segunda-feira, em cumprimento a um mandado judicial, efetuou a prisão do mesmo.