Polícia Civil participa de lançamento da identidade visual da expoacre 2022

Após dois anos de abstenção, devido à pandemia de covid-19, e com a promessa de ser o maior evento dos últimos tempos, o governo do Estado lançou, na ultima segunda-feira, 9, o projeto de comunicação visual e a programação da 47ª Expoacre, que este ano será realizada de 30 de julho a 7 de agosto, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, participou do lançamento e reiterou compromisso da instituição na manutenção da segurança pública durante o evento.

“A expectativa é que o evento seja o maior do estado e a Polícia Civil, como parte integrante da segurança pública, estará presente todos os dias de evento para acolher a população que necessitar dos serviços da instituição”, ressaltou Delegado-Geral, José Henrique Maciel.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre