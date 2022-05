Polícia Civil participa de ação do Ministério Público com emissão de cédulas de identidade em Porto Acre

Na manhã deste sábado, 7, a Polícia Civil por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) deu inicio aos atendimentos para emissão de cédulas de identidade aos munícipes de Porto Acre durante ação do Ministério Público do Acre (MPAC) denominada MP na Comunidade.

Os atendimentos foram realizados das 08:00hs às 17:00hs na Escola Municipal Novo Horizonte localizada na Vila do Incra.

De acordo com o Diretor do Instituto de Identificação, Junior César, há uma expectativa de que mais de 100 pessoas sejam atendidas durante a ação.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel e o Procurador Geral do Ministério Público, Danilo Lovisaro, acompanharam os trabalhos da equipe do Instituto de Identificação e citou a participação da Polícia Civil em edições anteriores do MP na Comunidade como positivas e reiterou compromisso da Instituição na defesa da supremacia do interesse público.

“A Policia Civil sempre foi parceira na participação das edições do MP na Comunidade e para nós é uma satisfação poder levar cidadania a todos aqueles que mais precisam do serviço da Policia Civil, sobretudo, com a emissão da cédula de identidade”, destacou o Delegado-Geral, José Henrique Maciel.