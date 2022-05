Polícia Civil do Acre, realiza planejamento estratégico para combater a Criminalidade

Na manhã desta segunda-feira, 16, a Policia Civil, por meio do Departamento de Inteligência (DI) reuniu coordenadores das regionais para tratar de planejamento estratégico de combate a criminalidade.

De acordo com o diretor do departamento, o planejamento estratégico consiste basicamente no fortalecimento do uso de banco de dados como subsídio aos inquéritos investigativos.

A troca de informações entre as delegacias regionais acarretará em uma investigação mais célere na resolução de casos que já tenham histórico criminal.

A Polícia Civil do Acre vem fortalecendo e intensificando suas ações de combate a criminalidade em todas as regionais do Estado, sobretudo, no combate a crimes roubo e tráfico de drogas no uso de ferramentas tecnológicas que possibilitam desempenho no trabalho da polícia judiciária.

Fonte: Ascom/PCAC