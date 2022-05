Policia Civil deflagra 3ª fase da “Operação Asfixia” e prende dois e apreende menor em Sena Madureira

Nesta manhã, a Polícia Civil do Estado do Acre, por intermédio da DRACO – Delegacia de Repressão a Ações Criminosas em conjunto com a Delegacia Geral de Sena Madureira e apoio de outras Delegacias deflagrou a terceira fase da “Operação Asfixia” dando cumprimento a 7 mandados de busca e apreensão no Munícipio de Sena Madureira – AC.

A operação teve por escopo apurar e combater a prática de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Foram presas duas pessoas, E.D. S, 22 anos pela prática de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores e A.S.C, de 26 anos, pela prática de tráfico de drogas. Na operação também foi apreendido o menor G.N.R, de 17 anos, pela prática de fato análogo ao crime de tráfico de drogas.

Foram apreendidos insumos para a produção de droga, cocaína e a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), além de dispositivos eletrônicos que serão encaminhados à perícia. A investigação teve início há cerca de 1 mês e foi deflagrada após as duas fases anteriores ocorridas no Município de Rio Branco em agosto de 2021 e abril de 2022.

A ação contou com o apoio dos Delegados Martin Hessel, Bruno Coelho e Leonardo Meyohas que estiveram à frente dos trabalhos, assim como os demais policiais civis.

A investigação tem por objetivo identificar pessoas que sejam integrantes de organização criminosa e que tenham algum tipo de influência negativa na comunidade e também atuam na traficância de drogas e armas.

Nesta fase teve o Município de Sena Madureira como local de atuação, mas novas ações ainda serão desenvolvidas pela DRACO em outros municípios do Estado do Acre seguindo diretrizes do planejamento estratégico de combate a criminalidade.