Polícia Civil de Epitaciolândia prende ladrão após roubo com pés de maconha em casa

Um sistema de segurança de uma propriedade localizada na cidade de Epitaciolândia, flagrou a ação de um ladrão que subiu e retirou parte do telhado de um comércio, para praticar roubo de alguns produtos.

Toda ação foi registrada e ajudou no trabalho de identificação e localização do ladrão. Com as imagens em mãos, foi possível agir rápido e prender o acusado que estava em sua casa com o material do roubo.

Para piorar ainda mais, foram localizados dois pés de maconha dentro da casa, (cannabis sativa), o que caracteriza outro crime. O mesmo foi preso ainda em flagrante delito pelo crime de arrombamento previsto no Código Penal juntamente com o plantio de plantas proibidas.

Na residência do acusado, foram encontrados produtos do comércio que foram levados, o que servirá como prova do crime.

CRIME

De acordo com a lei nº 11.343/06, em seu artigo 28, parágrafo 1º, é crime semear, cultivar ou colher, mesmo que para o consumo pessoal, “plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica”.

Conforme o artigo 33, parágrafo 1º, inciso II, do texto legal, semear, cultivar ou fazer colheita, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, de plantas que se constituem como matéria-prima para a preparação de drogas tem pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa.

O delegado titular do município e coordenador da regional do Alto Acre, Luís Tonini, falou do trabalho realizado.

Veja entrevista.