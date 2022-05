Polícia Civil apreende menor investigado por homicídio em Manoel Urbano

Na manhã desta quarta-feira, 4, a polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, deu cumprimento a um Mandado de Internação em desfavor de J.C.M. vulgo “BACURAL” oriundo de representação feita pela Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA).

A apreensão ocorreu no KM 67 da BR-364 numa propriedade rural no município de Manoel Urbano/AC.

Entenda o caso: o Mandado de Internação do Menor infrator é oriundo da investigação de homicídio do Inquérito policial 02/2021 DHPP, que trata do assassinato da vítima LOUGAN TAYSON RODRIGUES DE SOUZA, vulgo PAPOO, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo no dia 24/2/2020 vindo a óbito.

O crime ocorreu na Rua Jotobá, n• 94, no Bairro Ayrton Sena, região da Baixada da Sobral. “Bacurau” é o terceiro envolvido preso pela DHPP.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre