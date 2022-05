Polícia acha milhares de capacetes escondidos em telhado de loja

Mais de três mil peças de motocicletas foram apreendidas pela Polícia de São Paulo, durante uma operação no Centro da capital. Em uma delas, foram encontrados centenas de capacetes no telhado de uma loja clandestina de moto-peças. A polícia investiga se todos foram roubados.

As apreensões aconteceram no último sábado (7) durante operação na região de Campos Elíseos, área conhecida como “boca das motos”. O local é conhecido por vender clandestinamente peças irregulares.

Os capacetes estavam presos por uma espécie de redes em duas partes do telhado. Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) tentam descobrir se os objetos são de vítimas que tiveram motos roubadas e por que estavam escondidos.

Na tarde desta segunda (9), a Polícia Civil afirmou que a apreensão da ação recolheu 3.196 peças, incluindo os capacetes, que tiveram de ser levadas em um caminhão-baú.

Ainda na operação, foi também localizada uma motocicleta BMW GS 800 com a carenagem dianteira totalmente destruída, sem qualquer referência de propriedade.

No total, quatro pessoas foram presas por crimes contra as relações de consumo, uma vez que o material estava sem o selo de rastreabilidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Os nomes dos detidos e das lojas não foram informados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, operações coordenadas pela Polícia Civil resultaram neste ano, até abril, na prisão de mais de 20 pessoas suspeitas de participarem do comércio ilegal de motopeças.

De acordo com a pasta, nos últimos anos, somente na região central da capital paulista, mais de 130 estabelecimentos comerciais foram vistoriados, sendo 47 deles interditados e mais de 200 toneladas de peças irregulares apreendidas.