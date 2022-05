PM realiza competição de natação alusiva aos 106 Anos da instituição

Como continuidade das comemorações alusivas ao 106º Aniversário da Polícia Militar do Acre (PMAC), na manhã desta quinta-feira, 19, na sede do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) aconteceu a competição de natação. A disputa teve a participação militares e civis, 20 atletas no total, entre eles quatro femininas.

O evento esportivo contou com representantes do 1º, 2º e 3º Batalhões, das unidades especializadas Batalhões de Operações Especiais (Bope) e de Policiamento Ambiental (BPA), Gabinete Militar do Ministério Público, Diretoria de Ensino da PMAC (DE), Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) e demais atletas civis, entre eles a jornalista Aline Rocha.

Os competidores se empenharam na disputa, que teve provas de 25 e 50 metros, nas modalidades masculino e feminino, e de 50 metros com revezamento 4x50m, na modalidade mista.

Classificação geral:

Prova 25m Masculino

AL SD Caio Lima/ DE/ T 12’76

SGT Marcos Santos/ COPOM/ T 13’64

SD Borges/ 3°BPM/ T 14’03

Prova 25m Feminino

Ana Júlia Velásquez/ Cmet/ T 14’66

SD Caroline Gomes/ Bope/ T 16’31

Heloisa/ Convidada/ T 15’57

Prova 50m Masculino

AL SD Caio Lima/ DE/ T 27’87

SGT W. Marques/ Bope/ T 29’03

SD Edivan/ 3° BPM/ T 30’98

Prova 50m Feminino

Ana Júlia Velásquez/ CMET/ T 32’97

Caroline Gomes/ Bope/ T 37’75

Heloísa / T 39’46

Prova Revezamento 4x50m Misto

2º BPM – Ana Júlia Velásquez/ Major Velásquez/ SGT D. Aguiar/ SD Seir

BOPE – SGT Calixto/ SGT W. Marques/ CB Liberalino/ SD Caroline Gomes

3º BPM – Aline Rocha / SD Edivan/ SD Borges/ SD F. Andrade

Galeria de Imagens:

Fonte: Assessoria da PMAC