PM leva teatro e palestras de conscientização para escola pública de Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, realizou junto às secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de Educação (SEE), nesse sábado, 21, ação preventiva de conscientização para alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Integral Prof. Márcio Bestene Koury, em Rio Branco.

Cerca de 100 estudantes assistiram palestras sobre proteção à vida, bullying, a importância de evitar depredação do patrimônio público e lesão corporal, entre outros temas de relevância para a faixa etária. Policiais do Proerd e Policiamento escolar, em parcerias com professores da rede estadual de ensino, também realizaram apresentação de teatro lúdico como forma de orientação para as crianças.

Segundo a major Ana Cassia, coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, havia relatos de agressões com mordidas, cadeiras quebradas e outros eventos preocupantes nas escolas da região. “Nossa contribuição foi através de uma palestra lúdica e encenação de teatro, mas também levamos para a comunidade escolar uma extensão do policiamento operacional e ostensivo aqui da região”, destacou a oficial.

A ação faz parte do planejamento estratégico da PMAC, que tem entre outros objetivos aproximar a instituição da comunidade através da filosofia de policiamento comunitário.

Fonte: Agência Acre