Piloto é preso suspeito de atuar no tráfico internacional de drogas em grupo chefiado por empresários do Brasil e políticos do Suriname

Um piloto de avião, de 63 anos, foi preso suspeito de atuar no tráfico internacional de drogas em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, ele é apontado pela Polícia Federal como integrante de uma organização criminosa composta por empresários de Goiás, do Pará, do Maranhão e por políticos do Suriname que teriam movimentado, em apenas quatro meses, cerca de US$ 500 mil.

Até a última atualização, o g1 não havia obtido contato com a defesa do detido para que se posicione. A reportagem também não teve acesso aos nomes dos empresários e políticos suspeitos de integrarem uma organização criminosa para pedir um posicionamento.

O mandado de prisão definitiva aconteceu na noite de domingo (15) após o compartilhamento de informações entre policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e investigadores da Polícia Federal.

De acordo com informações da PM, o homem, que é apontado pela PF como integrante de uma organização criminosa, foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado.

A Polícia Militar divulgou ainda que as investigações realizadas pela PF deram conta de que uma aeronave do piloto foi apreendida, em novembro de 1999, no interior do Maranhão, com 141 kg de cocaína. Na época, o avião teria sido abastecido em uma fazenda de um goiano suspeito de ter ligações com o narcotráfico.

Ainda de acordo com a PM, a investigação da PF apontou que contas telefônicas do piloto registram diversas ligações para cinco pessoas no Suriname suspeitas de envolvimento com o narcotráfico.

O g1 tentou contato com a Polícia Federal, por telefone por volta das 13h30 desta segunda-feira (16), para saber mais informações sobre a investigação, e aguarda resposta.

Após ser preso, ele foi encaminhado para a Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e ficará à disposição da Justiça do Pará.

