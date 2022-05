Pilota mais rápida do mundo faz sucesso também como modelo

A americana Patricia Fernandez sempre foi apaixonada por motos e, em 2018, estabeleceu o recorde de velocidade para uma mulher no GP de Ulster, no circuito de rua de Dundrod.

Na ocasião, tirou o posto de Maria Costello, que tinha o domínio anterior com 188,29 km/h. Ela, porém, fez 189,9 km/h e, desde então, vem batendo seu próprio recorde: 192,48 km/h (2017) e 194 km/h (2018).

A piloto, entretanto, não brilha só nas pistas, pois, também se tornou uma modelo de sucesso. Por meio do Instagram, ela divulga suas carreiras e conquistas, bem como seus ensaios de biquíni ou para marcas comerciais.

“Sou mulher e também piloto. Você precisa se promover. Você tem algo que ninguém mais tem”, afirma ela.

Sobre sofrer algum tipo de preconceito por ser mulher ou por conciliar às duas carreiras, Patrícia Fernandez é sincera.

“Alguns pilotos e pessoas do automobilismo não gostam, mas para mim é incrível. Eu sei que me qualifiquei tão bem quanto os homens e sou tão rápida e digna de estar lá. A cada ano há mais e mais mulheres neste esporte. O mundo do motor está mudando”, garante.

Fonte/ esportes.ig.com