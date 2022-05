PF apreende 77 kg de ouro em aeronave escoltada por PMs

A Polícia Federal apreendeu na quarta-feira (4) 77 Kg de barras de ouro em uma avião, no Aeroporto Estadual de Sorocaba (SP). De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, policiais militaras de São Paulo estavam responsáveis pela escolta do carregamento.

Conforme a PF, após o pouso, o ouro foi colocado em dois carros que seguiram para a a rodovia Castelo Branco, sentido capital. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, os veículos foram abordados e dentro foram encontradas 3 malas contendo barras de ouro.

Foi encontrada também uma quarta mala com documentos diversos, que também foi apreendida. No total, seis brasileiros foram encaminhados para a delegacia da PF em Sorocaba.

Segundo a corporação, um inquérito foi aberto para apurar a possível prática dos crimes de usurpação de bens da União e receptação dolosa.

De acordo com os documentos apreendidos, o ouro seria oriundo do Mato Grosso e Pará. O metal foi encaminhado para realização de perícia. Por tratar-se de ouro, o valor da apreensão soma cerca de R$ 23 milhões.

O avião também foi apreendido. Conforme a corporação, ele é objeto de sequestro criminal em outro inquérito policial. As circunstâncias da utilização proibida da aeronave serão apuradas. Ainda segundo a Folha, a Corregedoria da Polícia Militar acompanha a investigação.

Fonte: IstoÉ