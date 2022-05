Petecão defende pagamento de pensão para menores de 18 anos e órfãos de feminicídios

Reunido em Rio Branco com o procurador-chefe do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Danilo Lovisáro, e com a procuradora de Justiça Patrícia Rego, o senador Sérgio Petecão (PDS-AC) anunciou ter apresentado no Senado projeto de lei que visa proteger órfãos de mães vítimas de feminicídios. “Apresentamos, no Senado, o projeto de Lei que institui uma política nacional de proteção aos órfãos de feminicídio”, disse Petecão, ao revelar o encontro com as autoridades do MPAC.

De acordo com o senador, “o estado falha com as mulheres vítimas de feminicídio e falha com os filhos, que ficam órfãos e desamparados”. Pensando nisso, acrescentou Petecão, o projeto prevê que os filhos menores de 18 anos recebam um auxílio financeiro, principalmente por se tratarem, na maioria das vezes, de crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“Somos o estado do Brasil que mais mata mulher. Precisamos de ações imediatas para deixarmos de ocupar essa triste posição. Coloquei o nosso mandato à disposição para trabalharmos em projetos que mudem a realidade das mulheres acreanas”, disse o senador.

