Pesquisa mostra que 80% dos entrevistados devem presentear as mães na capital; perfumes lideram preferência

No ranking de preferências, o perfume lidera, cerca de 24,5% devem gastar com isso; 22% com roupas, 14,5% com calçados, 9,5% com utensílios domésticos e 5% com flores.

Porém, 21% pretendem ainda apostar em café da manhã, almoço ou janta para agradar a mãe.

“Dentre os diversos tipos de comércio existentes no mercado de Rio Branco, 68% da população demonstram preferência para o comércio físico do centro da cidade. Outra parcela de 32% deve procurar o comércio de shopping Center (9,5%), comércios de bairros (8%), internet (6,5%), supermercados (4,5%), camelô (2,5%) e outros (1%)”, diz a pesquisa.

Sobre os valores investidos nos presentes, 43,5% pretendem gastar até R$ 100. Além disso, 81,5% têm se preparado para pagar esses presentes à vista (66% com dinheiro, 9,5% com cartão de crédito à vista e 6%, com cartão de débito). Outros 18,5% vão parcelar esses pagamentos (17,5% no cartão de crédito e 1% em carnê).