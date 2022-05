Pesquisa Ipespe aponta grandes movimentação na corrida presidencial

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (20) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 32%. As eleições estão marcadas para 2 de outubro.

Lula e Bolsonaro mantiveram a mesma pontuação em relação à pesquisa anterior do instituto, divulgada em 13 de maio.

A seguir aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8%, e o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4%. O tucano oscilou um ponto para mais, dentro da margem de erro, de 3,2 pontos.

O deputado federal André Janones (Avante) e a senadora Simone Tebet (MDB) registraram 2%.

Felipe d’Avila (Novo), Vera Lúcia (PSTU) e Eymael (DC) não pontuaram ― embora tenham sido citados, não chegaram a 1%.

Luciano Bivar (União Brasil) não foi incluído no resultado final da pesquisa. Ele estava no questionário aplicado, mas não foi citado por nenhum respondente. Nos dois últimos levantamentos do Ipespe, ele não pontuou.

Brancos, nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 6%. Indecisos representam 2% dos entrevistados.

Foram ouvidas 1.000 pessoas por telefone entre 16 e 18 de maio. A pesquisa, encomendada pela XP Investimentos, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-08011/2022. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta.

Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para presidente:

Lula – 44%

Bolsonaro – 32%

Ciro Gomes – 8%

Doria – 4%

Janones – 2%

Tebet – 2%

Felipe d’Avila – 0%

Vera – 0%

Eymael – 0%

Luciano Bivar – *

Branco/Nulo – 6%

Indecisos – 2%

* Estava na lista, mas não foi citado por nenhum respondente.

Segundo turno

Intenção de voto estimulada para presidente:

Cenário 1

Lula – 53%

Bolsonaro – 34%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 13%

Cenário 2

Lula – 53%

Ciro Gomes – 25%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 22%

Cenário 3

Lula – 54%

Doria – 20%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 26%

Cenário 4

Ciro Gomes – 44%

Bolsonaro – 40%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 16%

Cenário 5

Bolsonaro – 40%

Doria – 38%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 22%

Eleições 2022

A CNN realizará o primeiro debate presidencial de 2022. O confronto entre os candidatos será transmitido ao vivo em 6 de agosto, pela TV e por nossas plataformas digitais.

