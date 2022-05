Perigo! Tire seu dinheiro da poupança

A pesquisa “Raio-X do investidor”, da ANBIMA, mostrou que 29% dos investidores possuem valores na poupança como uma forma de ganhar dinheiro. Por isso, esse público acredita que deixar o valor na caderneta é uma boa forma de fazer o dinheiro trabalhar sozinho. Contudo, quem tem dinheiro nessa modalidade de investimento está, na verdade, perdendo a chance de ganhar muito mais.

Isso porque os rendimentos da poupança estão bem abaixo da taxa básica de juros, a Selic, e principalmente da inflação. Por isso, existem outras formas, igualmente seguras, de ter rentabilidades maiores que a caderneta comum.

Poupança está perdendo

O rendimento da poupança depende do andamento da taxa Selic. Contudo, em qualquer cenário, a caderneta renderá sempre menos que títulos que rendem 100% do CDI, como as contas digitais do Nubank. Além disso, o Tesouro Selic, o título mais seguro do país, paga acima da poupança sempre.

Isso porque, quando a taxa Selic está menor ou igual a 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa básica de juros. Por isso, quando a Selic está em 7%, a rentabilidade da caderneta será de 4,9% ao ano. Contudo, quando a taxa Selic está acima de 8,5%, a poupança renderá, de forma fixa, 6,17% ao ano, independentemente da taxa de juros. Esse é o atual cenário: hoje a taxa de juros está em 12,75% ao ano, enquanto a poupança segue rendendo 6,17%

Por isso, um título que rende 100% do CDI está pagando, ao investidor, um valor anual de 12,65%, aproximadamente. Enquanto isso, a inflação nos últimos 12 meses está acima dos 12%. Com isso, o custo de vida está aumentando 12%, enquanto a poupança está rendendo apenas 6,17%. Por isso, dizemos que o rendimento real da caderneta é negativo e, por isso, o investidor está perdendo dinheiro.

Onde investir para sair da caderneta?

Existem diversas possibilidades de investir em ativos igualmente seguros e com rentabilidade bem maior que a poupança. Para isso, o investidor pode ir diretamente para o Tesouro Selic, que rende a taxa básica de juros, pode procurar contas digitais que rendem 100% do CDI ou, ainda, procurar opções de fundos de investimentos.

Na opção do Tesouro Selic, o valor renderá a taxa básica de juros. No cenário atual, quem investe R$100,00 no Tesouro Selic terá, após um ano, R$112,75. Nesse mesmo prazo, o valor da poupança será de R$106,14. Para comprar esse título, é preciso entrar no site do Tesouro Direto ou ir diretamente para uma corretora autorizada pelo Banco Central do Brasil.

Para as contas que rendem 100% do CDI o cálculo é o mesmo. Contudo, a principal diferença é que, na grande maioria dessas contas, o cliente tem acesso a um cartão de débito que permite o resgate e o uso mais facilitado do valor.

Para quem optar por fundos de investimentos, o ideal é que analise as taxas que o fundo cobra, além de entender com precisão a estratégia do fundo. Outra dica importante é ver o prazo de liquidação do fundo, que não pode ser de mais de 2 dias para fins de reserva de emergência.

