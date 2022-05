Pênis de Johnny Depp vira tema de interrogatório e causa risos

O julgamento em que Johnny Depp acusa Amber Heard de difamação parece longe do fim e não para de atrair a atenção do público.

Neste dia 9/5, o advogado de Depp, Ben Chew, aparentou fazer um sinal de comemoração, com o punho fechado, quando Amber Heard fez uma referência à modelo Kate Moss, com quem Depp teve um relacionamento.

O advogado vibrou quando Heard disse que Depp empurrou Moss escada abaixo. O próprio Depp sorriu, e balançou a cabeça, parecendo satisfeito com a menção à antiga namorada.

Johnny Depp e Kate Moss namoraram entre 1994 e 1997. Pela satisfação de Depp e do advogado, ela pode ser uma carta boa do baralho. A conferir.

Amber Heard disse que Depp urinou no saguão da residência do casal na Austrália durante uma discussão em 2015. E o advogado dela perguntou se Connoly viu o pênis do ator.

A resposta provocou risos de todos, inclusive do próprio ator: “Acho que me lembraria se tivesse visto o pênis do Sr. Depp”.

Connoly foi questionado sobre o casal e ele disse que o relacionamento começou a mudar quando Amber Heard quis tomar as rédeas da relação.

O guarda-costas confirmou que Depp teve parte do dedo cortada por uma garrafada dada por Amber (algo que ela nega). Ele disse que, ao chegar à casa, o ambiente estava caótico, com Amber chamando Depp de covarde e ele tentando cuidar do dedo.

Estão sendo ouvidas cerca de 120 pessoas, incluindo algumas celebridades, como os atores James Franco e Paul Bettany e o empresário Elon Musk, dono da Tesla, homem mais rico do mundo e ex-affair de Heard.

O julgamento tem revelado baixarias que, confirmadas ou não, já deixam claro o ambiente doentio do casal.

Amber Heard chegou a dizer que Depp introduziu uma garrafa nela. E que ele procurou por cocaína em sua vagina.

E acusou Depp de expor o cachorro do próprio ator a risco, segurando o cão pelo lado de fora da janela do carro em movimento.

Amber Heard também declarou que Johnny, sob efeito de drogas, queria obrigá-la a confessar um suposto relacionamento extraconjugal.