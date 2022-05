“Peladão” invade choperia, bebe, come e foge com balas e chocolate

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o furto em uma choperia localizada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) em condições muito peculiares. Conforme mostram as câmeras de segurança do estabelecimento, um homem ficou completamente nu para realizar o crime.

O caso ocorreu no início de abril e é investigado pela 8ª DP (Estrutural). Como o criminoso possui muitas tatuagens, a investigação acredita que a divulgação das imagens pode ajudar na identificação do autor.

As gravações mostram o homem entrando vestido no restaurante durante a madrugada. Ao longo da noite, ele vai tirando a roupa, come, bebe até ficar completamente pelado.

Segundo o boletim de ocorrência, o ladrão foi embora levando dois celulares, um computador, um carrinho de carga, duas máquinas de cartão, R$ 600 em dinheiro além de balas e chocolates.