Paulo André reafirma que está solteiro após ‘encontro’ com Jade Picon

Paulo André reafirmou, em entrevista ao ‘Esporte Espetacular’ da TV Globo, neste domingo (1), que está solteiro, mesmo após sair com Jade Picon em um show no Rio de Janeiro, no último sábado (30). Vale lembrar que os dois sempre afirmaram que não queriam nada sério um com o outro.

Ao ser indagado, mais uma vez, sobre o assunto no programa, Paulo apenas frisou: “O Scooby respondeu isso ontem. Ele falou”. No caso, o atleta se referia à entrevista que o surfista concedeu ao canal Multishow, na noite do último sábado (30), durante o Desfile das Campeãs na Cidade Maravilhosa.

O velocista respondeu que “estou sem tempo para isso”, após ser questionado se já havia beijado muito na boca. “Ele é devagar, é devagar”, pontuou Scooby, que continuou: “E tá solteiro, ele está solteiro”. No ‘BBB 101’, no entanto, os dois deram um selinho para a alegria dos fãs.

Relembre a saída dos dois

Jadré vive? Jade Picon e Paulo André fizeram a festa dos fãs, na noite da última sexta-feira (29), após saírem juntos de um show no Rio de Janeiro do rapper TETO. Eles foram curtir o evento com Cíntia Dicker e Pedro Scooby depois de participarem do baile da Vogue, cujo tema era ‘Brasilidade Fantástica’.

No vídeo, que circula nas redes sociais, Jade e P.A são escoltados para fora do show e vão embora juntos, no mesmo carro. E não são só os fãs que torcem pelo casal! Ivete Sangalo, durante o baile da Vogue, ainda admitiu no palco: “Eu queria que eles se casassem”.

Vale lembrar que tanto Jade quanto Paulo já frisaram, em diversas entrevistas, que não querem nada sério e, por enquanto, não pensam em namoro. Apesar disso, em vídeos que circulam nas redes sociais, eles curtiram o show em clima bem descontraído e romântico.

Por Brasil 123