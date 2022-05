Partida de futsal tem socos entre técnico e árbitros, confusão generalizada e jogo acaba na delegacia

Tudo começou quando o técnico do time Águas Claras, Reginaldo Batista, não concordou com um lance marcado pelo árbitro da partida, Márcio Duarte, e acabou expulso. Insatisfeito, o técnico agrediu o árbitro. Fora do ginásio, Reginaldo também brigou com o delegado da partida, o árbitro Rafael Carvalho. A partir daí, houve confusão generalizada

Procurado, o técnico Reginaldo Batista não quis se pronunciar sobre o caso. O g1 tenta contato com os árbitros citados.