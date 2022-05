PARADA OBRIGATÓRIA: PRF realiza fiscalização em coletivo com destino a bairros a margem da BR

Após denúncia de roubos em coletivos que circulam em bairros localizados a margem da BR 364 sentido Porto Velho,a Polícia Rodoviária Federal- PRF têm realizado patrulhamento com bloqueio e parada de ônibus com revista aos passageiros do sexo masculino.

A abordagem é uma estratégia de prevenção a crimes de roubos, tráfico de drogas e outros.

Durante a revista pessoal, os Agentes buscam situações ilícitas, não encontrando todos são liberados.

Para o funcionário público José Rodrigo Furtado, 53, as abordagens e a presença dos agentes federais ao longo do trecho da BR aumenta a sensação de segurança e afugenta os criminosos. “Pena que eles não podem fazer essa fiscalização todos os dias, mas como fazem de surpresa é tranquilizador para nós trabalhadores” afirmou.