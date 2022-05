Paola Carosella recebe e-mail inesperado de William Bonner em hotel

Paola Carosella recebeu um e-mail inusitado de William Bonner em um hotel da Bahia. Na mensagem, o jornalista se assumiu fã da ex-jurada do reality “Masterchef”. Como isso aconteceu? Da forma mais inesperada possível. Em entrevista ao podcast “Dia Cat”, a diva da culinária relembrou o episódio e acabou contando a história completa.

“Fui passar meu aniversário de 49 anos em um hotel na Bahia, super bonito. Não lembro exatamente onde. Fui com uma amiga e a minha filha. Fiquei em um bangalô, aí você se loga na TV com a sua senha”, iniciou ela, que ao chegar em São Paulo se deu conta que esqueceu de deslogar a Netflix quando deixou o local.

Preocupada, Paola pensou em entrar em contato com a recepção da hospedaria. Ao abrir o computador, porém, havia um e-mail com o assunto “Netflix logado”. O que ela não imaginava é que a mensagem havia sido escrita por ninguém mais, ninguém menos que William Bonner. Sim, o apresentador do “Jornal Nacional”.

tive que assistir duas vezes pra acreditar no final kkkkkkk oxi

O e-mail dizia assim: ‘Querida Paola, descobri o seu e-mail porque quando entrei no bangalô, a Netflix estava logada. Que bom, adorei ter descoberto o seu e-mail porque sou teu fã! Mas fica tranquila, já desloguei a conta. Guarda meu telefone, quando for para São Paulo vou jantar no seu restaurante. Um abraço, William Bonner'”, contou a chef.

A história, além de surpreender Paola, deixou os internautas chocados. Qual a chance de William Bonner ficar no mesmo quarto de um hotel e ainda mandar um e-mail para avisar da Netflix logada? Todo mundo já está shippando essa amizade e torcendo para o jornalista viajar para São Paulo a fim de cumprir sua promessa e conhecer o restaurante de Carosella. A Globo só não pode ficar com ciúmes.

Fonte: Yahoo!