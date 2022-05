Pantanal: Jackson Antunes entrará na novela para causar espanto em José Leôncio: “Emocionante”

Em Pantanal, Jackson Antunes chegará para deixar José Leôncio (Marcos Palmeira) em choque. Seu personagem, Túlio, é o chefe da comitiva que levará José Lucas de Nada (Irandhir Santos) para reencontrar o pai na fazenda.

No capítulo que irá ao ar na próxima segunda-feira (23), o personagem de Jackson Antunes chegará nas terras de José Leôncio. O peão é um velho conhecido do pecuarista e é ele quem contrata José Lucas e o apresenta ao fazendeiro, tornando-se um elo na relação entre os dois.

José Lucas revelará ser filho de Generosa (Giovana Cordeiro) e que foi batizado com o sobrenome “do Nada” por não saber quem era seu pai. José Leôncio não precisará de exame de DNA para chegar à conclusão de que é progenitor do jovem. Ambos se animarão com as notícias.

O que diz o ator

“É ele que leva o terceiro filho de Zé Leôncio até a fazenda e que sabe que precisa resolver uma situação mal resolvida e sabe também, no fundo, que ele tem de ficar por ali. Nossa cena de despedida é emocionante, em que Zé Lucas sabe que seu destino está ali na fazenda, com o pai, que há muitas manobras a serem feitas ali para ele conquistar esse pai”, revelou Jackson Antunes em uma entrevista enviada à imprensa pela Globo.

Jackson Antunes, que fará apenas uma participação em Pantanal, finaliza: “Ninguém sabe se ele [José Lucas] quer reaver o que é dele junto a família, ou se ele quer vingança. Túlio simplesmente cumpre a sua missão deixando Zé Lucas ali e parte com sua comitiva em destino indefinido”.

