Panela de pressão explode, uma pessoa morre e duas ficam feridas

Na manhã deste domingo (8/5), uma panela de pressão explodiu em um restaurante na QNM 18, em Ceilândia Norte. Duas pessoas ficaram feridas e uma morreu no local.

No momento da explosão, três pessoas estavam na cozinha. Entre elas, somente uma ficou gravemente ferida, a mulher teve uma parada cardiorrespiratória. As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tentaram reanimar a vítima por cerca de 50 a 60 minutos.

A mulher, que aparenta estar na casa dos 30 anos, não resistiu e morreu no local do acidente.

Fonte: correio Braziliense