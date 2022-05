Panela de pressão explode e mata mulher durante preparação de almoço do dia das mães

No último domingo dia das Mães (8/5), uma mulher morreu após a explosão de uma panela de pressão industrial, em um restaurante localizado em Ceilândia, Distrito Federal. A cozinheira Jade do Carmo Paz Gabriel, 34 anos, trabalhava no estabelecimento no momento quando foi atingida e atingida fatalmente com a explosão.

Além de Jade, outras duas funcionárias do restaurante também foram atingidas mas não sofreram ferimentos graves. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados para atender a ocorrência.

Jade Paz foi encontrada pelos bombeiros no chão, inconsciente e já em parada cardiorrespiratória. Os militares afirmam que ela apresentava ferimentos na cabeça, aparentando traumatismo craniano grave. A equipe tentou reanimá-la por cerca de uma hora, mas não teve sucesso, e o óbito foi declarado no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nesta segunda-feira (09/5) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma perícia no restaurante onde a cozinheira morreu e outras duas funcionárias ficaram feridas. As primeiras informações da Polícia Civil é de que houve uma falha no sistema de segurança da panela.

Segundo os donos do estabelecimento, ao todo, 35 funcionários estavam no restaurante no momento da explosão. Eles também explicaram que a panela tinha capacidade para 10 litros e estava com feijão, quando explodiu perto de três trabalhadoras. Já os bombeiros informaram que a explosão da panela não causou incêndio.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e interditou a cozinha do restaurante, que fica no subsolo. O resultado oficial da perícia deve ser divulgado em 30 dias.

O corpo de Jade Paz foi velado e enterrado nesta segunda-feira (09/5), no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga (DF). Ela era do Maranhão e morava em Brasília com o filho e a companheira em Ceilândia (DF), perto do restaurante onde trabalhava.