Palmeiras é o time do brasileirão com o maior aproveitamento em maio

O Palmeiras é o time do Brasileirão com o maior aproveitamento dos pontos em maio.

Com o ótimo retrospecto, o Verdão encerrou o mês de maio com a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores e liderando o Brasileirão. Além disso, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O São Paulo aparece como quarto melhor ranqueado tendo conquistado 70% dos pontos. O Tricolor paulista venceu cinco das nove partidas disputadas no período e também não foi derrotado em maio.

Corinthians e Santos aparecem no meio do ranking com 56% e 52% dos pontos, respectivamente. Já o Bragantino é o lanterna tendo conquistado apenas 14% dos tentos no período.

Fonte/ Jornal O Rio Branco