‘Palhaço’ é encontrado morto dentro de cemitério

O corpo de um homem identificado como Vitor Silva Batista, vulgo “palhaço”, de 23 anos, foi encontrado dentro do cemitério Parque da Paz, em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros da capital). O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (5).

O coveiro do local chegou para trabalhar e encontrou o corpo do homem jogado na última quadra do cemitério. A Polícia Civil foi acionada por volta das 11h34.

De acordo com a polícia, o Vitor pode ter envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Mais detalhes sobre a morte do jovem não foram repassadas pela polícia.

O caso será investigado pelo da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

