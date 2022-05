Pais são presos por gravar vídeos eróticos e deixar filha de 14 anos assistir

Os pais de uma criança de 8 anos e uma adolescente, de 14, foram presos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (23). O motivo é que eles deixavam a filha mais velha assistir vídeos eróticos que eles gravavam e publicavam em site de conteúdos adultos.

Tudo começou após a mãe das meninas acionar a Polícia Militar (PM) alegando que havia sido empurrada de um carro na companhia do marido e um conhecido. Apesar de não entrar em detalhes, a mulher foi com os militares até a residência em que mora com a família.

De acordo com o registro da ocorrência, assim que os PMs chegaram no quarto do casal viram um computador ligado e na tela inicial um site pornográfico. A mulher contou que ela e o companheiro têm um canal na plataforma, gravam conteúdos e publicam.

Para a surpresa dos agentes, ela contou que a filha de 14 anos tem acesso aos conteúdos impróprios para a idade, visto que ainda não completou 18 anos. A adolescente contou que sabe de tudo que os pais fazem e confirmou a versão apresentada pela mãe.

A garota acompanhou o atendimento da ocorrência e estava fumando, o que despertou ainda mais atenção dos policiais. Ela disse que desde os 13 faz uso de cigarro.

A adolescente e a irmã foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Uberaba e depois levadas para a casa da avó. Os pais foram presos em flagrante e levados até a 2ª Delegacia de Polícia Civil.