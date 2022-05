Um idoso morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na noite desta segunda-feira (9) em um acidente na MGC-369, entre Alfenas e Campos Gerais (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso tinha ido até Alfenas buscar o corpo do filho, que morreu por problemas de saúde, e retornava para Campos Gerais, onde seria realizado o velório.

Pai que buscava corpo de filho para sepultamento morre em acidente entre carro e caminhão

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro onde estavam as vítimas bateu de frente com um caminhão na altura do km 166 da rodovia. O carro da funerária seguia logo atrás com o corpo, mas não foi atingido.

Dentro do veículo havia quatro pessoas. O idoso estava no banco do passageiro e foi socorrido em estado gravíssimo pelo Samu e o Corpo de Bombeiros. O carona que estava no banco de trás também foi socorrido pelo Samu.

Já o motorista do carro estava consciente e orientado, mas com fratura de úmero e de fêmur. Todos foram encaminhados para o hospital Alzira Velano, em Alfenas.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.