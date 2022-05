Pai mata o filho acidentalmente e atira contra o próprio rosto

Um homem de 41 anos matou o próprio filho, de 11, após baleá-lo acidentalmente em Formosa,Goiás, na última sexta-feira (27). O rapaz tentou se suicidar na sequência.

De acordo com informações do G1, o episódio ocorreu na casa da família. Após atirar contra o filho, o rapaz escreveu uma carta explicando que havia sido um acidente e que se mataria.

“Foi acidente. Matei meu filho. Deixa eu morrer. Matei meu filho por acidente. Peço perdão”, escreveu.

Na sequência, o homem pegou a arma e disparou contra o próprio rosto, mas não morreu.

Agentes da Polícia Militar foram chamados após o primeiro disparo e, chegando na residência, ouviram o segundo tiro. Eles encontraram o pai ferido, com a criança já sem vida.

“O pai, a princípio, não corre risco de morte. Mas os policiais encontraram uma cena muito triste: o pai com um tiro no rosto segurando o filho no colo. Ele estava desesperado e correu pela casa com o menino”, explicou o delegado Danilo Meneses ao G1.

A princípio, a polícia investiga o caso como tiro acidental. O pai da criança continua hospitalizado, mas não foram revelados maiores detalhes sobre seu estado.

Colecionador de armas

Segundo relatou a polícia, o homem é atirador esportivo e colecionador de armas de fogo, tendo quatro registradas no seu nome. Por uma dificuldade financeira, porém, ele decidiu vender uma espingarda calibre 12, a qual disparou acidentalmente.

“Ele ia tirar uma foto da arma que estava vendendo, que é legalizada, e o filho estava por perto. Possivelmente, ele acionou o gatilho sem perceber”, afirmou o delegado.