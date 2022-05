Pai mata filho de 11 anos acidentalmente e desesperado atira no próprio rosto: “Matei meu filho. Me deixa morrer”

Um menino de 11 anos morreu dentro de casa na última sexta-feira (27), após ser atingido por um tiro acidental disparado pelo próprio pai. O caso é aconteceu em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF).

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e quando os militares chegaram na residência, ouviram um segundo disparo. Dentro da casa, encontraram o homem com o filho no colo e um tiro no rosto.

“O pai, a princípio, não corre risco de morte. Mas os policiais encontraram uma cena muito triste: o pai com um tiro no rosto segurando o filho no colo. Ele estava desesperado e correu pela casa com o menino”, explicou o delegado Danilo Meneses.

Antes de atirar no próprio rosto, o pai escreveu um bilhete pedindo perdão à família por ter atirado na criança. “Matei meu filho, me deixa morrer. Matei meu filho por acidente. Peço perdão”, diz trecho da carta.

Ainda segundo o delegado, o pai é atirador esportivo e trabalha como autônomo. Ele contou que o homem tem quatro armas de fogo registradas em seu nome. Mas por dificuldades financeiras, optou por vender uma espingarda calibre 12.

“Ele ia tirar uma foto da arma que estava vendendo, que é legalizada, e o filho estava por perto. Possivelmente ele acionou o gatilho sem perceber”, contou o delegado.

A Polícia Civil investiga o caso como tiro acidental.

Por Portal Capital AM