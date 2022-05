Padre atropela suspeito de furtar igreja; VEJA VÍDEO

Um suspeito de furtar uma igreja Católica foi atropelado por um carro, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na noite de sábado (7). Segundo a polícia, o veículo pertence à paróquia e o motorista é um padre, que fugiu do local sem prestar socorro. O homem precisou ser internado na Santa Casa do município por causa do estado grave de saúde.

O atropelamento aconteceu por volta de 20h45 na avenida Tiradentes, que foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro atinge o homem, que é arremessado, aparentemente, para dentro de um imóvel.

As imagens também mostram que a frente do veículo chegou a ficar danificada. No vídeo, após o atropelamento o motorista dá marcha à ré, manobra no asfalto e vai embora.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Além de tentativa de homicídio, o responsável pelo atropelamento também pode responder por omissão de socorro.

O suspeito teve a prisão em flagrante por furto decretada, porém, seguia internado até a manhã desta segunda-feira (9). O criminoso entrou na igreja após arrombar a janela. A polícia apura os objetos que foram furtados. Já o padre que dirigia o veículo não foi encontrado para prestar esclarecimentos.

