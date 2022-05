Padrasto e mãe suspeitos de torturar e matar criança autista deixam prisão

Em nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas se limitou a dizer que o caso está em segredo de Justiça.

A criança era autista e morreu no dia 30 de março, com marcas de violência pelo corpo e um quadro de hemorragia, anemia, lesões no fígado e no braço. Ele estava internado no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na Zona Leste.

Em depoimento à polícia, o padrasto confessou ter causado a morte do menino. “Eu me estressei, não sabia que ia acontecer isso. Ele estava bem, mas não sabia que tinha acontecido isso por dentro dele. [Dei golpes] no estomago mesmo. Mão fechada, foi uns dois. Foi forte. Eu fiquei com raiva. Nesse momento eu perdi a cabeça e bati nele, estressado”, contou.

De acordo com a Polícia Civil, o casal foi preso no dia 1º de abril, na Zona Leste de Manaus. No entanto, pelo fato da prisão temporária ter validade de apenas 30 dias, os dois foram liberados no sábado (30).

Na quarta-feira (27), a Polícia Civil pediu a conversão da prisão temporária para preventiva do suspeito.

Dois dias depois, o Ministério Público concordou e também apresentou denúncia contra o homem por homicídio triplamente qualificado, e de crime de maus tratos contra ele e a mãe do menino.