Padaria em Floripa comove web ao anunciar campanha de doação de pães

Diante da crise econômica que assola o país, os proprietários de uma padaria em Florianópolis, em Santa Catarina, decidiram criar uma campanha de doação para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Na porta do estabelecimento, eles posicionaram um quadro negro com a seguinte mensagem: “Se você não tem condições de comprar, venha às 19h30 que, antes de fechar, nós doaremos os produtos que sobraram em nossas vitrines! Às vezes mais, às vezes menos, mas tentando de alguma forma ajudar.”

A iniciativa do pequeno negócio viralizou nas redes sociais na manhã deste sábado (14/5), após a especialista em economia financeira da TV Globo Gabriela Bridi elogiar a ação filantrópica no Twitter. “Pequenas ações que ajudam a nossa comunidade”, escreveu ela, ao publicar uma foto do quadro negro da padaria na rede social.

O post incitou uma onda de boas ações e comentários positivos na web. “Eles fazem esse rolê todo dia mesmo. Saio do escritório, passo lá e vejo o pessoal esperando os pãezinhos”, relatou um internauta. “Puxa! Me emociono quando leio essas coisas. Tem tanta gente precisando de tão pouco… Que Deus seja misericordioso com esse estabelecimento”, desejou outro. “Ver isso me deu esperança”, comemorou um terceiro.

Até o momento, a publicação de Bridi alcançou 4 mil curtidas e mais de 400 comentários.