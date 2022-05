Pabllo Vittar ostenta corpão em look transparente e calcinha colada: “Deusa”

Pabllo Vittar voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao surgir deslumbrante em uma série de fotos que publicou nesta segunda-feira (16) em seu Instagram e Twitter. A drag queen mais segunda do mundo ousou com um look transparente, deixando apenas sua calcinha preta em evidência.

A cantora também ostentou belos brincos brilhantes e optou por uma maquiagem leve, além de um par de lentes azul topázio nos olhos. Já na peruca, a artista escolheu uma longa e elegante lace preta, avaliada em cerca de R$ 10 mil a R$ 20 mil, por conta do comprimento.

Curtida por mais de 315 mil pessoas, Pabllo Vittar também deu o que falar nos comentários. Ela foi elogiada por diversos famosos e anônimos, que marcaram presença na publicação para exaltar sua arte drag.

“O cabelo de milhões… literalmente!! Maravilhosa”, escreveu um. “Olha… Nem sei o que dizer, apenas Deusa”, elogiou outro. “Jogue suas tranças rapunzel”, brincou um terceiro, fazendo referência ao filme da Disney por conta do tamanho do cabelo usado pela cantora.