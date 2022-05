Os sinais do tumor que fez atriz de 16 anos passar por cirurgia

A atriz Sophia Valverde, de 16 anos, protagonista da novela “Poliana Moça”, no SBT, precisou fazer uma cirurgia na semana passada para retirar um tumor no seio. Em seu perfil no Instagram, ela mostrou que está bem e se recuperando em casa.

O tumor chamado fibroadenoma foi descoberto no fim de 2021. A equipe médica do Hospital A.C. Camargo Câncer Center indicou o procedimento para eliminá-lo.

O que é o fibroadenoma?

Os fibroadenomas são os nódulos de mama benignos mais comuns que podem ocorrer em qualquer faixa etária, porém, é bem mais comum em mulheres com idade entre 15 e 35 anos.

Esse nódulos têm crescimento limitado, em geral não superando 2 cm. O diagnóstico é predominantemente clínico, pode ser sentido como um carocinho. Mas também pode ser localizado por ultrassonografia das mamas.

De acordo com a Rede D’or, além das mamas, os fibroadenomas também podem surgir nas axilas, sendo possível movimentá-los facilmente de um lado para o outro.

É importante ressaltar que o fibroadenoma não é um câncer de mama e deve ser acompanhado para que novos nódulos e caroços possam ser detectados ainda no início.

Sinais de fibroadenoma

O sinal mais evidente é a presença de um caroço em uma ou ambas as mamas. Porém, existem outros sintomas. São eles:

• Desconforto nas mamas nos dias que antecedem a menstruação;

• Crescimento do tumor e dor durante a gravidez ou amamentação;

• Assimetria das mamas em função do peso e forma que o tumor exerce na região.