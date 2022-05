Ônibus bate em poste e deixa 16 feridos

Na manhã desta segunda-feira (16), um acidente com um ônibus em Contagem, em Minas Gerais, deixou 16 pessoas feridas. Segundo a Polícia Militar, uma mulher grávida está entre os feridos. As informações são do R7.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, nenhuma vítima está em estado grave. A gestante foi encaminhada para uma maternidade.

O veículo que transportava os passageiros bateu em um poste e as autoridades informaram que a colisão deixou a fiação está exposta. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Fonte: IstoÉ