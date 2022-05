Óleo diesel e gasolina sobem 40 e 20 centavos respectivamente em Cruzeiro do Sul

A Petrobras anunciou um reajuste de 8,87% sobre o valor do diesel nas refinarias que começou a valer à partir desta segunda-feira (9). Com isso, ao ser repassado para as distribuidoras este combustível teve um aumento de R$ 0,40 no litro.

A Gasolina também sofreu aumento. Em Cruzeiro do Sul por exemplo subiu 20 centavos.

A gasolina comum, de R$ 7,77 o litro, passou a R$ 7,97. O óleo diesel ainda está a R$ 7,90 e, segundo informações, irá aumentar 40 centavos, chegando a R$ 8,30 por litro.

O gerente de posto de combustível, Arenilson Paixão, disse que foram pelo menos três aumentos consecutivos do combustível, o que tornou impossível a manutenção do preço anterior. Por três semanas seguidas houve repassos no preço da gasolina. Dia (9) teve mais um aumento no diesel, de 40 centavos por litro.

A corda como sempre continua arrebentando para o lado mais fraco. Pois após o efeito cascata, começando na Petrobrás, o consumidor é quem sente o maior impacto na hora do abastecimento.

Um outro produto essencial para a população e que poderá também ter aumento nos próximos dias é o gás de cozinha.