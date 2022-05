Obras do Anel Viário de Brasiléia continuam avançando, anuncia direção do Deracre

As obras de uma ponte sobre o rio Acre, e do Anel Viário de Epitaciolândia e Brasiléia, executadas pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e do Consórcio Cidade/CZS/Meta, deu mais um passo animador.

Nesta terça-feira, 24 maio, foram iniciadas asmontagem das treliças de avanço do apoio 3, para execução das aduelas da ponte e do anel viário.

“A obra avança a cada dia, e o governador Gladson Cameli tem desempenhado papel importante nesse processo. De longe começamos a ver o crescimento da estrutura. É um sonho que vem sendo concretizado, graças ao trabalho diário de pessoas que acordam bem cedo para se dedicar ao desenvolvimento do Acre”, disse o presidente do Deracre, Petronio Antunes, principal executivo de execução da obra.

De acordo com Petronio Antunes, os trabalhos estão sendo efetuados, por meio de parceria entre governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e Consórcio Cidade/CZS/Meta. São investimento de R$ 60,4 milhões, cuja liberação permite um ritmo acelerado para a obra.

Com investimento de R$ 60,4 milhões, oriundos do Dnit, o Anel Viário terá extensão de 10,3 quilômetros, contemplando uma nova ponte de 251,5 metros de comprimento, e 15,95 metros de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamentos e passarelas de pedestres em ambos os lados.

O Consórcio Cidade/CZS/Meta, responsável pela execução da obra, emprega a técnica construtiva de balanços sucessivos, em que a obra se inicia dos apoios centrais, para as extremidades até se encontrarem e formar a ponte por completa. Além de melhorar o tráfego na região, a obra beneficiará mais de 50 mil habitantes, e movimentará a economia na região, com geração de emprego e renda.

Os trabalhos para a construção da estrutura avançam a cada dia. O Deracre segue avançando com obras em todo o Estado, no intúito de garantir melhor mobilidade para mais acreanos.