Obras de pavimentação da rua Juvenal Duarte é lançada pelo Governo e Prefeitura

Nada de descanso depois de uma grande festa que foi o aniversário da cidade. Pelo contrário, o prefeito Jerry Correia e sua equipe iniciaram a semana movimentando a cidade com anúncio de mais obras de infraestrutura.

Na tarde desta terça-feira, 17, o prefeito reuniu dezenas de pessoas no bairro Bela Vista para anunciar a pavimentação asfáltica com drenagem da rua Juvenal Duarte. A obra será executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Além do prefeito e do vice-prefeito, também participaram do ato os vereadores Jura Pacheco, Wemerson Martins, Gilda Almeida, Francisco Moura e Wendell Marques. Como representante do governo do estado e da SEINFRA, participou do evento o engenheiro Leandro Melo.

“Estamos aqui para atender uma reivindicação do prefeito e dos vereadores desta cidade. Vamos entregar essa obra antes de 30 dias e beneficiar toda a população de Assis Brasil. Esse é um compromisso do nosso governador com o prefeito Jerry que tem buscado incansavelmente recursos para sua população”, disse Leandro.

Em suas palavras, Jerry Correia agradeceu o governador Gladson Cameli que tem ajudado melhorar a vida dos moradores de Assis Brasil.

“Vamos intensificar os trabalhos de melhorias na infraestrutura urbana e rural do município. Mas isso só é possível com a parceria que estabelecemos com o Governo do Estado. O governador Gladson esteve há poucos dias conosco aqui no aniversário da cidade, entregou obras e anunciou mais investimentos para nosso município.Aqui no bairro Bela Vista já vamos iniciar agora a pavimentação desta importante rua que estava abandonado.

Fonte/ O Alto acre