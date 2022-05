Obras da prefeitura alteram o trânsito nas ruas Rio de Janeiro e Minas Gerais

A prefeitura de Rio Branco iniciou os trabalhos de reestruturação das ruas Rio de janeiro e Rua Minas Gerais, dessa forma, mudanças ocorrerão nesse trajeto das duas ruas que ligam os principais bairros da baixada floresta, portal da Amazônia dentre outros .

Segundo a SEINFRA(secretaria de infraestrutura e mobilidade urbana), o investimento é de R$ 11 milhões e está incluso no pacote de obras da capital Rio Branco para 2022 – 2023.

O projeto trata-se de um binário entre as duas ruas na alteração do tráfego. Cid Ferreira, secretário da SEINFRA disse que na rua Rio de Janeiro sentido bairro não haverá mão dupla até a rua princesa Isabel, próximo a um posto de combustível. Nesse percurso o tráfego da sentido para a Minas Gerais caindo na Avenida Ceará. Quem vem do centro para o bairro haverá mão dupla até a rua princesa Isabel.

Segundo a SEINFRA serão realizado nessa reestruturação capa asfáltica, sinalização, novas de lobo, sarjetas, calçamento, alargamento das vias podendo ocorrer alteração nesse sentido.

O trabalho de reestruturação da obra deve ser concluído até o próximo ano em um espaço de 8 a 10 meses.