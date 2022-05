O melhor entretenimento online na Argentina

A Argentina é um país de inúmeras belezas naturais e urbanas. É na Argentina onde estão grandes clubes de futebol do mundo, como o Boca Juniors e o River Plate, por exemplo. Da Argentina saíram Messi e Maradona, grandes astros da história recente do futebol mundial. É também da Argentina o título de capital do Bolero e da literatura latino-americana.

A Argentina é um país com uma história rica, e um dos povos mais elegantes do mundo. Essa é a Argentina que muitos brasileiros desejam conhecer, ou revisitar, algum dia na vida. Se esse é o seu caso, e ainda não teve a oportunidade de visitar a Argentina, há sempre uma forma de conhecer um pouco mais sobre esse país tão charmoso.

Uma boa opção é explorar as opções de entretenimento online. Indicamos, nesse sentido, visitar Os Melhores Cassinos Online , como são chamados pelos argentinos esses centros de diversão online. Entretanto, existem outras formas de conhecer mais sobre a Argentina se divertindo online.

E não estamos falando apenas de casas de apostas esportivas, ou sobre os filmes premiados dos argentinos. Os argentinos gostam, também, de jogar jogos eletrônicos.

Valorant, Counter-Strike, LOL

Não importa qual seja o jogo eletrônico que você esteja disposto a jogar, pode apostar que sempre haverá um grupo de argentinos muito competitivos para dar tudo de si e vencer seus adversários. Atualmente, a Argentina perde apenas para o Brasil no ranking de países com mais gamers profissionais em toda a América Latina.

Essa popularização dos jogos eletrônicos na Argentina, também conhecidos como e-Sports, tem levado muitos jovens a abandonarem o sonho de se tornarem o novo Di Maria para se dedicarem em seus jogos favoritos, e se tornarem gamers profissionais. Afinal, ganhar muito dinheiro em um campeonato de e-Sports é uma realidade que pode ser alcançada por qualquer jovem argentino.

Recentemente, um jogador de Fortnite argentino, chamado Thiago ‘k1ng’ Lapp, ganhou por volta de 1 milhão de dólares ao vencer um campeonato online. Impulsionados pela crise sanitária que colocou milhares de pessoas dentro de casa por meses, os jogos eletrônicos estão em ascensão na Argentina, e disputam a atenção dos jovens com o futebol.

Duas paixões

Há ainda os argentinos que não querem abrir mão da paixão pelo futebol, apesar de serem grandes entusiastas dos jogos eletrônicos. Assim como os brasileiros, esses jovens encontraram em jogos como FIFA uma ferramenta para fomentar o desejo por futebol, sem abrir mão da nova paixão dos argentinos, os e-Sports.

Atualmente, muitos campeonatos locais de FIFA são organizados por argentinos, para que os jovens do país possam exercer as duas paixões que movimentam os corações azul e branco. Inclusive, os próprios governantes argentinos estão ‘’de olho’’ nesse grande interesse dos jovens por jogos eletrônicos, e estão tomando ações para apoiar isso.

Foi nesse sentido que o Governo de Córdoba, uma província argentina, apoiou o projeto de uma Copa Regional de Futebol Eletrônico. Recentemente, o Ministro da Ciência e Tecnologia de outra província argentina declarou que os jogos eletrônicos são o futuro do país.

Fonte/ Portal mercadodabola.net