o aniversário de Assis Brasil, prefeito homenageia governador e cidade ganha obras

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia mostrou mais uma vez sua habilidade política. Na abertura das comemorações dos 46 anos da cidade, na tarde desta sexta feira (13), o gestor colocou no mesmo palanque o governador Gladson Cameli e políticos do PT, partido do prefeito. Mas não teve nenhum tom provocativo, pelo contrário. Jerry quis demonstrar ao governador toda gratidão pelos investimentos que o Estado fez e continua fazendo na cidade da tríplice fronteira.

Comenda da Ordem de Assis Brasil O agradecimento veio em forma de homenagem . Jerry Correia entregou ao governador a Comenda da Ordem de Assis Brasil, maior honraria do município.

O prefeito disse que a cidade nunca recebeu tantos investimentos como tem recebido na gestão de Gladson. “Governador, nessa homenagem está contida toda a gratidão do povo de Assis Brasil pelo que o senhor tem feito pela gente. O seu governo nunca discriminou nossa gestão por sermos de outro partido. Sua equipe está atenta as nossas demandas e por isso esse povo tem sido contemplado com tantos investimentos. Muito obrigado. Que Deus sempre o proteja”, disse o prefeito. Quatro obras em uma tarde Antes do ato cívico na avenida central, o prefeito, que recebeu também convidados ilustres como o presidente da ALEAC, Nicolau Júnior e secretários de Estado, acompanhou o governador em duas inaugurações. A primeira foi da sede da CIRETRAN, que vai ofertar todos os serviços do DETRAN. Depois foi a entrega do posto da Secretaria da Fazenda. Antes de deixar a cidade o governador ainda autorizou a entrega da revitalização da delegacia e do quartel da Polícia Militar. “A gente só vai conseguir fazer esse estado crescer se for unindo forças. O Jerry tem um grande gestor, esforçado, que vai onde for preciso para trazer melhorias pra vocês. Conte comigo prefeito e parabéns pra todos vocês “, disse Gladson. Fonte/ O Alto acre