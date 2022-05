Número 2: motorista com necessidades fisiológicas atropela, foge é perseguido e preso pela polícia

A alegação do motorista de uma saveiro cor prata, de não prestar socorro as vítimas e se evadir do local é que estava apressado para chegar em casa para fazer necessidades fisiológicas.

O acidente que culminou com atropelamento de um casal de motociclista aconteceu por volta de meia noite, na Avenida Ceará, em frente ao prédio do Tribunal de Contas do Estado.

De acordo com informações de testemunhas, o casal trafegava sentido centro/bairro e o motorista da Saveiro fazia o mesmo trajeto quando colidiu violentamente na traseira da moto arremessando a jovem que estava na garupa contra o para-brisa do carro, o motorista do veículo saiu em alta velocidade apenas desviando dos destroços do carro e da moto que ficou no chão.

Uma pessoa que passava no momento do acidente decidiu seguir o motorista em fuga, quando uma viatura da Polícia Militar que passava no local foi avisada por populares que o causador do acidente estava em fuga.

A guarnição iniciou perseguição e conseguiu interceptar o motorista na rua General Ladislau no Conjunto Esperança 1.

Forçado a parar, o homem alegou que precisa chegar em casa para fazer necessidades fisiológicas e ainda tentou convencer os militares de levá-lo até a casa dele para fazer as necessidades e depois poderia prendê-lo.

O pedido foi negado e o homem permaneceu aguardando a polícia de trânsito em seguida conduzido a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA.