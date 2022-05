Novos casos de varíola dos macacos geram dúvidas sobre prevenção e tratamento

Novos casos de varíola dos macacos já foram identificados em mais de 20 países em diferentes partes do mundo, incluindo na Europa e nas Américas. A doença já era considerada uma infecção viral endêmica em partes da África Ocidental e Central.

Em alguns dos países onde os novos casos foram registrados, as autoridades já anunciaram medidas para tentar conter a propagação da doença. As medidas vão desde o uso de vacinas contra a varíola humana até a obrigatoriedade de quarentena.

Neste episódio do E Tem Mais, Evandro Cini apresenta um balanço das dúvidas e preocupações com os novos surtos de varíola dos macacos. Para descrever os sintomas, os riscos, as ações de prevenção e o tratamento da doença, participam deste episódio o epidemiologista Julio Croda, pesquisador da Fiocruz, e o médico Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia.

