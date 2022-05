Novo golpe no WhatsApp faz com que os criminosos consigam roubar a conta do usuário com apenas uma ligação

O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados para troca instantânea de mensagens, fotos e vídeos. E, por isso, criminosos acabam se aproveitando da falta de atenção de alguns para aplicar golpes. O roubo de conta e criação de perfil falso são alguns dos métodos mais conhecidos do aplicativo atualmente.

Recentemente, o fundador e CEO da CouldSEK, uma campanha especializada em prevenção de ameaças cibernéticas, revelou um novo golpe no WhatsApp. De acordo com Rahul Sasi, os criminosos estão ligando para um usuário aleatório e tentam o convencer a digitar um número específico. Em seguida, quando a vítima cai no golpe, eles conseguem rapidamente logar no perfil da pessoa.

Ainda de acordo com ele, infelizmente, não há muito o que fazer para se proteger contra esse tipo de golpe. No entanto, ele recomenda manter ativado a autenticação em dois fatores e nunca aceitar chamadas de contatos desconhecidos no aplicativo.

Como ativar a confirmação de duas etapas no seu WhatsApp?

Para ativar a autenticação em dois fatores, um dos métodos de segurança, basta abrir o aplicativo e ir em configurações. Em seguida, clique em conta e depois em ‘Confirmação em duas etapas’ e ative. O aplicativo irá pedir para que você insira um PIN de 6 dígitos, depois basta confirmar e clicar em salvar.

Fonte: Bolavip Brasil