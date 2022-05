Nova pesquisa volta a mostrar Lula liderando em todos os cenários, mas com Bolsonaro sempre subindo

Divulgada neste domingo, 15 de maio, pelo Instituto Ranking Brasil, que tem sede em Campo Grande (MS), uma nova pesquisa de opinião pública com intenções de voto para presidente do Brasil, mostra mais uma vez o pré-candidato do PT na liderança, sendo aos poucos perseguido pelo atual presidente, que também é pré-candidato pelo PL.

O levantamento, com três mil pessoas entrevistadas, coletou dados em todas as regiões do Brasil, pesquisa essa, realizada entre os dias 10 e 14 de maio de 2022, informou o Instituto.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número BR-06764/2022. A margem de erro máxima estimada foi de 1.8 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O questionário foi aplicado em eleitores com 16 anos ou mais por meio de ligações para telefones fixos e celulares.

Pesquisa espontânea para presidente – No primeiro cenário, em consulta espontânea, o ex-presidente Lula (PT) tem 30,00% das intenções de votos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) possui 25,50%, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi lembrado por 2,40%, o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) foi citado por 0,80% dos entrevistados, o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) tem 0,70%, o deputado federal André Janones (Avante) com 0,60%, a senadora Simone Tebet (MDB) apareceu com 0,50%, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar com 0,10% e os demais com 3,00%.Brancos, nulos, indecisos, não souberam ou não responderam totalizaram 36,40%.

Estimulada cenário 1 – Neste item, Lula 39,00%; Bolsonaro 34,00%; Ciro 6,40%; João Doria 2,70%; André Janones 1,50%; Simone Tebet 1,00%; Luciano Bivar e Luiz D`Avila 0,20%. Os indecisos, os que votam em branco ou anulam o voto e os que não souberam ou não responderam somaram 15%.

Estimulada 2 – Lula vai a 40,00%; Bolsonaro 35,50%; Ciro 6,60%; João Doria 2,80% e Simone Tebet 1,10%. Os indecisos, os que votam em branco ou anulam o voto e os que não souberam ou não responderam somaram 14,00%.

Em confronto direto, na pesquisa estimulada 3, Lula tem 45,50% e Ciro Gomes 25,00%. Os indecisos, os que votam em branco ou anulam o voto e os que não souberam ou não responderam somaram 25,50%.

Na Estimulada 4: Bolsonaro 38,50% e Ciro Gomes 35,00%. Os indecisos, os que votam em branco ou anulam o voto e os que não souberam ou não responderam somaram 26,50%.

No cenário 5, também estimulada, Lula vai a 55,00% e Simone Tebet 15,00%. Os indecisos, os que votam em branco ou anulam o voto e os que não souberam ou não responderam somaram 30,00%.

Na Estimulada 6: Bolsonaro vai a 50,00% e Simone Tebet 21,00%. Os indecisos, os que votam em branco ou anulam o voto e os que não souberam ou não responderam somaram 29,00%.

Na estimulada 7: Lula 45% e Bolsonaro 40,00%. Os indecisos, os que votam em branco ou anulam o voto e os que não souberam ou não responderam somaram 15%.Rejeição: Bolsonaro 27,00%; Lula 25,00%; João Doria 10,00%; Ciro 8,50%; Luciano Bivar 4,50%; André Janones 3,00%; Simone Tebet 2,20% e Luiz D`Avila 1,20%. Os indecisos, os que votam em branco ou anulam o voto e os que não souberam ou não responderam somaram 18,60%.