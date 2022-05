Nova linhagem do vírus da dengue é detectado no Brasil

Nesta quinta-feira, a Fiocruz anunciou que foi detectada uma nova linhagem do vírus da dengue no Brasil, o genótipo cosmopolita do sorotipo 2. Apesar disso, a cepa não é nova, pois a variante está presente na Ásia, Pacífico, Oriente Médio e África — é considerada o genótipo mais espalhado ao redor do mundo.

A Secretaria de Saúde de Goiás confirmou que o novo caso foi detectado na cidade de Aparecida de Goiânia em fevereiro, contudo, a amostra analisada é de um caso do final de novembro. É a segunda vez que a linhagem é encontrada nas Américas, antes o genótipo cosmopolita do sorotipo 2 havia sido encontrado no Peru, em 2019, durante um surto na província de Madre de Dios.

Surto no Brasil?

Uma das preocupações é que a cepa se espalhe pelo Brasil, até mais que a linhagem que já está disseminada em território nacional. De qualquer forma, é importante destacar que os pesquisadores afirmam que o surto de dengue no Goiás não está relacionado com o genótipo.

“Ainda não sabemos como será a proliferação do genótipo cosmopolita no Brasil. Mundialmente, ele é muito mais distribuído e causa mais casos do que o genótipo asiático-americano, que circula no Brasil há anos”, disse o coordenador da pesquisa, Luiz Carlos Júnior Alcantara, que também é pesquisador do Laboratório de Flavivírus do IOC/Fiocruz.

Um artigo sobre o caso foi publicado na plataforma medRxiv com o intuito de informar a comunidade científica sobre o caso. Para realizar a detecção, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) realizou uma parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás (Lacen-GO).

Fonte: Tecmundo.com